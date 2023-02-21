Антошкина Пелогея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Около 1923
Место жительства
Около 1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антошкин Филипп Семенович
Родился в 1920-е гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антошкина Мария Филипповна
Отец ребёнка: Антошкин Филипп Семенович
Родилась в 1920-е гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антошкин Анатолий
Родился в конце 1930-х гг.
Место жительства
Неизвестно
В 1960-е гг. уехала на Украину после смерти старшего сына Ивана Филипповича Антошкина.
Смерть
Неизвестно