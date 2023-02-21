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Антошкина Пелогея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1923
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Около 1933
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антошкин Филипп Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антошкин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Антошкин Филипп Семенович

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Родился в 1920-е гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антошкина Мария Филипповна

Отец ребёнка: Антошкин Филипп Семенович

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Родилась в 1920-е гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антошкин Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Омск, город Омск, Омская область
Родился в конце 1930-х гг.
Место жительства
Неизвестно
В 1960-е гг. уехала на Украину после смерти старшего сына Ивана Филипповича Антошкина.
Смерть
Неизвестно
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