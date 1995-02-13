Эпов Андрей Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпов Андрей Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1931

Дата смерти

13.02.1995

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1931

Отец: Эпов Абрам Капитонович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.02.1995

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