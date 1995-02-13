Эпов Андрей Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1931
Дата смерти13.02.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1931
Отец: Эпов Абрам Капитонович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.02.1995