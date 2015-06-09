Свиридов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти09.06.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свиридова Валерия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свиридова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свиридова Валерия
Первая жена
Смерть
09.06.2015