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Свиридов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

09.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Свиридов Александр Иванович

Мать: Свиридова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свиридова Валерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Валерия

Первая жена
Смерть
09.06.2015
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