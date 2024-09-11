Михеева (Михеева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.01.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1901
Отец: Михеев Иван Егорович
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 6_31.01.1901_крещение-01.02.1901 пол_Ж_ запись - 9 род. Анна в село Брусенцево у крестьянин Михеев Иван Егоров и законная жена Мелания Василь... Показать все
Крещение
01.02.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 6_31.01.1901_крещение-01.02.1901 пол_Ж_ запись - 9 род. Анна в село Брусенцево у крестьянин Михеев Иван Егоров и законная жена Мелания Василь... Показать все
Смерть
Неизвестно