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Михеева (Михеева) Анна Ивановна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

31.01.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1901

Отец: Михеев Иван Егорович

Мать: Михеева Мелания Васильевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 6_31.01.1901_крещение-01.02.1901 пол_Ж_ запись - 9 род. Анна в село Брусенцево у крестьянин Михеев Иван Егоров и законная жена Мелания Василь... Показать все
Крещение
01.02.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 6_31.01.1901_крещение-01.02.1901 пол_Ж_ запись - 9 род. Анна в село Брусенцево у крестьянин Михеев Иван Егоров и законная жена Мелания Василь... Показать все
Смерть
Неизвестно

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