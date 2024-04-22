Баскакова Акилина Астафьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
09.08.1876 ст.
Отец ребёнка: Баскаков Василий Фадеев
Покровская церковь село Беловка о рождении о браке о смерти. Тип: Книга или рукопись. Ф. И332, Оп.1, Д.1 ГАВО
Рождение ребёнка
19.11.1883 ст.
Дочь: Баскакова Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Баскаков Василий Фадеев
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. МК Ф. И332, Оп.1, Д.1 ГАВО Покровская церковь село Беловка о рождении о браке о смерти.
Рождение ребёнка
04.09.1887 ст.
Отец ребёнка: Баскаков Василий Фадеев
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно