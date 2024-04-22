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Баскакова Акилина Астафьева

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
09.08.1876 ст.

Сын: Баскаков Матвей Васильев

Отец ребёнка: Баскаков Василий Фадеев

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Покровская церковь село Беловка о рождении о браке о смерти. Тип: Книга или рукопись. Ф. И332, Оп.1, Д.1 ГАВО
Рождение ребёнка
19.11.1883 ст.

Дочь: Баскакова Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Баскаков Василий Фадеев

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. МК Ф. И332, Оп.1, Д.1 ГАВО Покровская церковь село Беловка о рождении о браке о смерти.
Рождение ребёнка
04.09.1887 ст.

Сын: Баскаков Петр Васильев

Отец ребёнка: Баскаков Василий Фадеев

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаков Василий Фадеев

Смерть
Неизвестно
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