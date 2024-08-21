Дмитроченко (Лебедева) Алла Семëновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1919
Дата смерти08.12.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1919
Отец: Лебедев Семëн
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витковская (Дмитроченко) Лидия Петровна
Отец ребёнка: Дмитроченко Пётр Александрович
Рождение ребёнка
28.10.1941
Сын: Дмитроченко Юрий Петрович
Отец ребёнка: Дмитроченко Пётр Александрович
Гомель, Гомельская область
Смерть
08.12.1993
Юдино, Мытищи, Московская область
Похоронена на Юдинском кладбище