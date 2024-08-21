Дмитроченко (Лебедева) Алла Семëновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитроченко (Лебедева) Алла Семëновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1919

Дата смерти

08.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1919

Отец: Лебедев Семëн

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитроченко Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витковская (Дмитроченко) Лидия Петровна

Отец ребёнка: Дмитроченко Пётр Александрович

Рождение ребёнка
28.10.1941

Сын: Дмитроченко Юрий Петрович

Отец ребёнка: Дмитроченко Пётр Александрович

Гомель, Гомельская область
Смерть
08.12.1993
Юдино, Мытищи, Московская область
Похоронена на Юдинском кладбище

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