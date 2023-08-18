Fink Alexander Rudolfovitsch — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fink Alexander Rudolfovitsch

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1964 г.р.

Дети

1885 г.р.
1985 г.р.
1999 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1885

Дочь: Maul (Fink) Nellja

Мать ребёнка: Fink (Freund) Sina

Рождение
29.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Fink (Freund) Sina

Рождение ребёнка
11.03.1985

Дочь: Himmel (Fink) Julia

Мать ребёнка: Fink (Freund) Sina

Рождение ребёнка
30.09.1999

Сын: Fink Martin

Мать ребёнка: Fink (Freund) Sina

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