Fink Alexander Rudolfovitsch
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1885
Дочь: Maul (Fink) Nellja
Мать ребёнка: Fink (Freund) Sina
Рождение
29.01.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Fink (Freund) Sina
Рождение ребёнка
11.03.1985
Дочь: Himmel (Fink) Julia
Мать ребёнка: Fink (Freund) Sina
Рождение ребёнка
30.09.1999
Сын: Fink Martin
Мать ребёнка: Fink (Freund) Sina