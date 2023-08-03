Колыгина (Завьялкина) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.1986
Сын: Колыгин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.1988
Дочь: Орлова (Колыгина) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности