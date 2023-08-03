Колыгина (Завьялкина) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колыгина (Завьялкина) Ольга Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.06.1986

Сын: Колыгин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.1988

Дочь: Орлова (Колыгина) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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