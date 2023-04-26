Смирнов (Smirnov) Афанасий
Место рожденияВологодская обл., Усть-Кубинский р-н, Томашский с/с, д. Починок
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиОколо 25.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Смирнов Афанасий
Мать: Смирнова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Вера
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Смирнова) Руфина
Мать ребёнка: Смирнова Вера
Смерть
Около 25.01.1943
Причина смерти: На войне (пропал без вести)