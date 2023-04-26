Смирнов (Smirnov) Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов (Smirnov) Афанасий

Место рождения

Вологодская обл., Усть-Кубинский р-н, Томашский с/с, д. Починок

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Около 25.01.1943

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Смирнов Афанасий

Мать: Смирнова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Вера

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Смирнова) Руфина

Мать ребёнка: Смирнова Вера

Смерть
Около 25.01.1943
Причина смерти: На войне (пропал без вести)

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