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Фурасьев Федор Васильевич

Место рождения

Чинчурино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Чинчурино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1872 ст.

Сын: Фурасев Николай Федоров

Мать ребёнка: Акилина Максимовна

Ильпанур, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1876

Сын: Фурасьев Александр Федоров

Мать ребёнка: Акилина Максимовна

Ильпанур, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
30.03.1882 ст.

Дочь: Сысоева Александра Федоровна

Мать ребёнка: Акилина Максимовна

Ильпанур, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1899

Дочь: Ярыгина Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Акилина Максимовна

Ильпанур, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Федоровна

Мать ребёнка: Акилина Максимовна

Ильпанур, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Максимовна

Смерть
Неизвестно
Ильпанур, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
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