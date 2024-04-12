Фурасьев Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Рождение ребёнка
19.07.1872 ст.
Мать ребёнка: Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Фурасьев Александр Федоров
Мать ребёнка: Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
30.03.1882 ст.
Дочь: Сысоева Александра Федоровна
Мать ребёнка: Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1899
Дочь: Ярыгина Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Федоровна
Мать ребёнка: Акилина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Максимовна
Смерть
Неизвестно