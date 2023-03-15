Чепик Корнилий Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти09.09.1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова
Бракосочетание
08.10.1725
Жена: Чепик Васса Филиппова
Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова
Рождение ребёнка
06.04.1736
Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова
Рождение ребёнка
27.02.1739
Дочь: Марина Корнилиева
Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова
Рождение ребёнка
13.04.1743
Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова
Рождение ребёнка
24.11.1745
Дочь: Екатерина Корнилиева
Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова
Смерть
09.09.1762