Чепик Корнилий Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепик Корнилий Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

09.09.1762

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Чепик Тимофей Корнилиев

Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова

Бракосочетание
08.10.1725

Жена: Чепик Васса Филиппова

Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Чепик Никифор Росолов

Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова

Рождение ребёнка
1730

Сын: Чепик Алексей Корнилиев

Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова

Рождение ребёнка
1732

Сын: Чепик Василий Корнилиев

Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова

Рождение ребёнка
06.04.1736

Сын: Чепик Евтихий Корнилиев

Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова

Рождение ребёнка
27.02.1739

Дочь: Марина Корнилиева

Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова

Рождение ребёнка
13.04.1743

Сын: Чепик Мартин Корнилиев

Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова

Рождение ребёнка
24.11.1745

Дочь: Екатерина Корнилиева

Мать ребёнка: Чепик Васса Филиппова

Смерть
09.09.1762
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