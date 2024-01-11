Нагорная (Каланчук) Просковья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1954
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Каланчук Прокопий Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
27.05.1930
Дочь: Паращенко Ольга
Отец ребёнка: Нагорный Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Нагорный Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нагорный Никифор
Смерть
Около 1954