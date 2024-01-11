Нагорная (Каланчук) Просковья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорная (Каланчук) Просковья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1954

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Каланчук Прокопий Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.05.1930

Дочь: Паращенко Ольга

Отец ребёнка: Нагорный Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Нагорный Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагорный Никифор

Смерть
Около 1954
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