Куртыгина (Николаева) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1950
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1950
Отец: Николаев Илья Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1971
Сын: Куртыгин Игорь Александрович
Отец ребёнка: Куртыгин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
10.02.1978
Сын: Куртыгин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Куртыгин Александр Владимирович