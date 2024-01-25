Куртыгина (Николаева) Галина 11.09.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куртыгина (Николаева) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1950

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1950

Отец: Николаев Илья Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1971

Сын: Куртыгин Игорь Александрович

Отец ребёнка: Куртыгин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
10.02.1978

Сын: Куртыгин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Куртыгин Александр Владимирович

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