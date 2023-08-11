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Гладких Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1973

Отец: Гладких Александр Григорьевич

Мать: Гладких (Юмшанова) Наталья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладких (Истомина) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
24.09.1994

Дочь: Гладких Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Гладких (Истомина) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
25.02.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладких (Истомина) Елена Николаевна

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