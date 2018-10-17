Савкова Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкова Елизавета Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.2018

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2018

Отец: Савков Сергей

Мать: Яцкевич Татьяна Ивановна

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