Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Максим Никитич
Отец ребёнка: Никита Афанасьевич
Арахчино, Ильинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Фекла Никитична
Отец ребёнка: Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрена Никитична
Отец ребёнка: Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иван Никитич
Отец ребёнка: Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Никитич
Отец ребёнка: Никита Афанасьевич
Смерть
Неизвестно