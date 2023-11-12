Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Максим Никитич

Отец ребёнка: Никита Афанасьевич

Арахчино, Ильинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Фекла Никитична

Отец ребёнка: Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрена Никитична

Отец ребёнка: Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий Никитич

Отец ребёнка: Никита Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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