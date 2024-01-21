Дороднова (Морозова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1893
Дата смерти21.01.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1893
Отец: Морозов Алексей
Мать: не указана
умерла от тромбоза сосудов головного мозга
Рождение ребёнка
22.10.1917
Дочь: Дороднова Валентина Прокофьева
Отец ребёнка: Дороднов Прокофий
Рождение ребёнка
08.08.1921
Сын: Дороднов Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Дороднов Прокофий
Рождение ребёнка
10.12.1925
Дочь: Дороднова Зинаида Прокофьева
Отец ребёнка: Дороднов Прокофий
Смерть
21.01.1973