Дороднова (Морозова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дороднова (Морозова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1893

Дата смерти

21.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1893

Отец: Морозов Алексей

Мать: не указана

умерла от тромбоза сосудов головного мозга
Рождение ребёнка
22.10.1917

Дочь: Дороднова Валентина Прокофьева

Отец ребёнка: Дороднов Прокофий

Рождение ребёнка
08.08.1921

Сын: Дороднов Михаил Прокофьевич

Отец ребёнка: Дороднов Прокофий

Рождение ребёнка
10.12.1925

Дочь: Дороднова Зинаида Прокофьева

Отец ребёнка: Дороднов Прокофий

Смерть
21.01.1973

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