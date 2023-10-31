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Бульканов Евгений Иванович

Место рождения

Вятская губерния г. Киров

Дата рождения

23.09.1925

Дата смерти

03.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1925

Отец: Бульканов Иван

Мать: Бульканова Екатерина

Вятская губерния г. Киров
Рождение ребёнка
13.07.1948

Дочь: Ивченко Куничева Любовь Евгеньевна

Мать ребёнка: Бульканова Вера Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бульканова Вера Дмитриевна

Смерть
03.10.1988
Удмуртская АССР г. Сарапул
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