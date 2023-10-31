Бульканов Евгений Иванович
Место рожденияВятская губерния г. Киров
Дата рождения23.09.1925
Дата смерти03.10.1988
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1925
Отец: Бульканов Иван
Мать: Бульканова Екатерина
Вятская губерния г. Киров
Рождение ребёнка
13.07.1948
Дочь: Ивченко Куничева Любовь Евгеньевна
Мать ребёнка: Бульканова Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1988
Удмуртская АССР г. Сарапул