Фирстова (Григорьева) Орина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирстова (Григорьева) Орина

Место рождения

Тобольская губерния, Тарского округа, деревня Лоскутова Знаменского погосту

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольская губерния, Тарского округа, деревня Лоскутова Знаменского погосту
Рождение ребёнка
1778

Сын: Фирстов Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Фирстов Дмитрий Козьмич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Фирстова Авдотья Дмитриевна

Отец ребёнка: Фирстов Дмитрий Козьмич

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Фирстов Герасим Дмитриевич

Отец ребёнка: Фирстов Дмитрий Козьмич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Фирстова Ховронья Дмитриевна

Отец ребёнка: Фирстов Дмитрий Козьмич

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Фирстов Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фирстов Дмитрий Козьмич

Смерть
Неизвестно
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