Фирстова (Григорьева) Орина
Место рожденияТобольская губерния, Тарского округа, деревня Лоскутова Знаменского погосту
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Тобольская губерния, Тарского округа, деревня Лоскутова Знаменского погосту
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Фирстов Дмитрий Козьмич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Фирстова Авдотья Дмитриевна
Отец ребёнка: Фирстов Дмитрий Козьмич
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Фирстов Герасим Дмитриевич
Отец ребёнка: Фирстов Дмитрий Козьмич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Фирстова Ховронья Дмитриевна
Отец ребёнка: Фирстов Дмитрий Козьмич
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Фирстов Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Фирстов Дмитрий Козьмич
Смерть
Неизвестно