Супряга (Шелудько) Вера Леонидовна
Место рождения
Дата рождения15.12.1931
Дата смерти04.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1931
Бракосочетание
08.07.1951
Рождение ребёнка
09.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Супряга Юрий Артёмович
Образование
1951
Партизанск, Партизанский, Приморский край
закончила Сучанский горный техникум
Смерть
04.12.1999
Артем, Артемовский, Приморский край