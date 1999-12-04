Супряга (Шелудько) Вера Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супряга (Шелудько) Вера Леонидовна

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Место рождения

Дрижина Гребля, Полтавська область

Дата рождения

15.12.1931

Дата смерти

04.12.1999

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1931

Отец: Шелудько Леонид Тихонович

Мать: Шелудько Евдокия Акимовна

Дрижина Гребля, Полтавська область
Бракосочетание
08.07.1951

Муж: Супряга Юрий Артёмович

Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
09.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Супряга Юрий Артёмович

Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область
Образование
1951
Партизанск, Партизанский, Приморский край
закончила Сучанский горный техникум
Смерть
04.12.1999
Артем, Артемовский, Приморский край
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