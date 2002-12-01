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Джабраилов Микаил Исаевич

Место рождения

Дагестанская АССР, Махачкалинский р-н, селение Тарки.

Дата рождения

21.12.1917

Дата смерти

?.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Дагестанская АССР, Махачкалинский р-н, селение Тарки.
Рождение ребёнка
26.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Джабраилов Хадижат Юсуповна

г.Махачкала, Дагестанская ССР
Рождение ребёнка
04.08.1954

Сын: Джабраилов Аслан Микаилович

Мать ребёнка: Джабраилов Хадижат Юсуповна

Рождение ребёнка
25.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Джабраилов Хадижат Юсуповна

Махачкала
Военная награда
Неизвестно
Джабраилов Михаил Исаевич Лейтенант, __.__.1917Дагестанская АССР, Махачкалинский р-н, селение Тарки. Сводная картотека Перечень наград 26.04.1950 Орден Отечественной войны II степени
Джабраилов Микаил Исаевич. Орден Отечественной войны I степени __.__.1917Дагестанская АССР, г. Махачкала. Юбилейная картотека
Смерть
?.12.2002
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