Джабраилов Микаил Исаевич
Место рожденияДагестанская АССР, Махачкалинский р-н, селение Тарки.
Дата рождения21.12.1917
Дата смерти?.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1917
Дагестанская АССР, Махачкалинский р-н, селение Тарки.
Рождение ребёнка
26.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Джабраилов Хадижат Юсуповна
г.Махачкала, Дагестанская ССР
Рождение ребёнка
04.08.1954
Сын: Джабраилов Аслан Микаилович
Мать ребёнка: Джабраилов Хадижат Юсуповна
Рождение ребёнка
25.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Джабраилов Хадижат Юсуповна
Махачкала
Военная награда
Неизвестно
Джабраилов Михаил Исаевич Лейтенант, __.__.1917Дагестанская АССР, Махачкалинский р-н, селение Тарки. Сводная картотека Перечень наград 26.04.1950 Орден Отечественной войны II степени
Джабраилов Микаил Исаевич. Орден Отечественной войны I степени __.__.1917Дагестанская АССР, г. Махачкала. Юбилейная картотека
Смерть
?.12.2002