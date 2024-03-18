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Груда Иосиф Казимиров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.07.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груда (Сёмуха) Бронислава Адамовна

Рождение ребёнка
28.11.1936

Сын: Груда Эдуард Иосифович

Мать ребёнка: Груда (Сёмуха) Бронислава Адамовна

Смерть
?.07.1941
Рождение ребёнка
29.11.1941

Дочь: Груда Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Груда (Сёмуха) Бронислава Адамовна

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