Груда Иосиф Казимиров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти?.07.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1936
Мать ребёнка: Груда (Сёмуха) Бронислава Адамовна
Смерть
?.07.1941
Рождение ребёнка
29.11.1941
Дочь: Груда Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Груда (Сёмуха) Бронислава Адамовна