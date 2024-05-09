Никипелов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никипелов Алексей Иванович

Место рождения

Обакино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.10.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Обакино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.10.1967

Дочь: Петряшова (Никипелова) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Никипелова (Петряшова) Капиталина Павловна

Югский, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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