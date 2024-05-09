Никипелов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения12.10.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1967
Дочь: Петряшова (Никипелова) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Никипелова (Петряшова) Капиталина Павловна
Югский, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно