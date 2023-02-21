Король Фрузиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Король Фрузиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Король Зуля Львовна

Отец ребёнка: Король Лев Матвеевич

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Король Агапа Львовна

Отец ребёнка: Король Лев Матвеевич

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Король София Львовна

Отец ребёнка: Король Лев Матвеевич

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Король Антон Львович

Отец ребёнка: Король Лев Матвеевич

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Король Лев Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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