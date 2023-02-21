Король Фрузиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Король Зуля Львовна
Отец ребёнка: Король Лев Матвеевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Король Агапа Львовна
Отец ребёнка: Король Лев Матвеевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Король София Львовна
Отец ребёнка: Король Лев Матвеевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Король Антон Львович
Отец ребёнка: Король Лев Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Король Лев Матвеевич
Смерть
Неизвестно