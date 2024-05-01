Гензе Андрей Генрихович
Место рожденияСаратовская область, Маркштадского района,д.Фишер
Дата рождения30.08.1906
Дата смерти04.09.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1906
Отец: Гензе Генрих Генрихович
Мать: Гензе (Гензе) ?
Саратовская область, Маркштадского района,д.Фишер
Бракосочетание
1930
Россия, Фишер
Свид-во ЧМ 100753 акт записи 967 гор.Тюмени Гор бюро ЗАГС вступили в брак 12 августа 1956года
Рождение ребёнка
30.08.1936
Дочь: Мауэр (Гензе) Амалия Андреевна
Мать ребёнка: Гензе (Вальхер) Клара Федоровна
Горьковская область ст. Пижма Тантшаевский район леспромхоз
Рождение ребёнка
04.04.1948
Мать ребёнка: Гензе (Вальхер) Клара Федоровна
Союз Советских Социалистических Республик (1922-1991), Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Горьковская область, Мантуровский район, ст. Пижма, с.Маслово
Смерть
04.09.1992
Тюмень, Тюменская, Россия