Гензе Андрей Генрихович 30.08.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гензе Андрей Генрихович

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Место рождения

Саратовская область, Маркштадского района,д.Фишер

Дата рождения

30.08.1906

Дата смерти

04.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1906

Отец: Гензе Генрих Генрихович

Мать: Гензе (Гензе) ?

Саратовская область, Маркштадского района,д.Фишер
Бракосочетание
1930

Жена: Гензе (Вальхер) Клара Федоровна

Россия, Фишер
Свид-во ЧМ 100753 акт записи 967 гор.Тюмени Гор бюро ЗАГС вступили в брак 12 августа 1956года
Рождение ребёнка
30.08.1936

Дочь: Мауэр (Гензе) Амалия Андреевна

Мать ребёнка: Гензе (Вальхер) Клара Федоровна

Горьковская область ст. Пижма Тантшаевский район леспромхоз
Рождение ребёнка
04.04.1948

Сын: Гензе Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Гензе (Вальхер) Клара Федоровна

Союз Советских Социалистических Республик (1922-1991), Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Горьковская область, Мантуровский район, ст. Пижма, с.Маслово
Смерть
04.09.1992
Тюмень, Тюменская, Россия

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