Лабутина (Соврасова) Агриппина Севостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
18.05.1909 ст.
Рождение ребёнка
20.11.1909 ст.
Сын: Лабутин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Лабутин Дмитрий Стефанович
Смерть
Неизвестно