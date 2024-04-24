Лабутина (Соврасова) Агриппина Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабутина (Соврасова) Агриппина Севостьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лабутин Дмитрий Стефанович

Бракосочетание
18.05.1909 ст.

Муж: Лабутин Дмитрий Стефанович

Бузланово, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
20.11.1909 ст.

Сын: Лабутин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Лабутин Дмитрий Стефанович

Бузланово, Красногорск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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