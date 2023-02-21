Юшкина Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкина Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1971

Отец: не указан

Мать: Юшкина Мария Васильевна

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