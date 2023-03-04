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Пеньков Михаил Герасимович

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1796

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Пеньков Герасим Евдокимович

Мать: Пенькова Варвара

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
31.01.1815 ст.

Жена: Пенькова (Палкина) Васса Моисеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Пеньков Филат Михайлович

Мать ребёнка: Пенькова (Палкина) Васса Моисеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1824

Сын: Пеньков Филип Михайлович

Мать ребёнка: Пенькова (Палкина) Васса Моисеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Михайловна

Мать ребёнка: Пенькова (Палкина) Васса Моисеева

Смерть
1867

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