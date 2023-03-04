Пеньков Михаил Герасимович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Пеньков Герасим Евдокимович
Мать: Пенькова Варвара
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1815 ст.
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Пенькова (Палкина) Васса Моисеева
Рождение ребёнка
06.01.1824
Мать ребёнка: Пенькова (Палкина) Васса Моисеева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Михайловна
Мать ребёнка: Пенькова (Палкина) Васса Моисеева
Смерть
1867