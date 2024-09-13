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Кобелев Гаврила Иванович

Место рождения

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

20.03.1809

Дата смерти

23.01.1876

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.
Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1809

Отец: Кобелев Иван Иванович

Мать: Кобелева (Чекменева) Анисия Матвеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
В 1849 году с разрешения начальства перечислены в починок Ново-Городище
Бракосочетание
22.07.1828

Жена: Кобелева (Кобелева) Наталья Семеновна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
первая жена
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Кобелева) Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Наталья Семеновна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Кобелев Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Наталья Семеновна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Кобелев Максим Гаврилович

Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Наталья Семеновна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
27.01.1846

Жена: Кобелева (Алексеева) Василиса Васильевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
вторая жена
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Кобелев Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Кобелева (Алексеева) Василиса Васильевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.11.1850

Дочь: (Кобелева) Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Кобелева (Алексеева) Василиса Васильевна

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.11.1852

Дочь: (Кобелева) Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: Кобелева (Алексеева) Василиса Васильевна

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.02.1856

Сын: Кобелев Архип Гаврилович

Мать ребёнка: Кобелева (Алексеева) Василиса Васильевна

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.02.1859

Дочь: (Кобелева) Мариамна Гавриловна

Мать ребёнка: Кобелева (Алексеева) Василиса Васильевна

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
23.01.1876
Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край

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