Кобелев Гаврила Иванович
Место рождения
Дата рождения20.03.1809
Дата смерти23.01.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1809
В 1849 году с разрешения начальства перечислены в починок Ново-Городище
Бракосочетание
22.07.1828
первая жена
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Кобелева) Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Кобелев Максим Гаврилович
Мать ребёнка: Кобелева (Кобелева) Наталья Семеновна
Бракосочетание
27.01.1846
вторая жена
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Кобелев Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Кобелева (Алексеева) Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
18.11.1850
Дочь: (Кобелева) Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Кобелева (Алексеева) Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
29.11.1852
Дочь: (Кобелева) Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: Кобелева (Алексеева) Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
18.02.1856
Мать ребёнка: Кобелева (Алексеева) Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
18.02.1859
Дочь: (Кобелева) Мариамна Гавриловна
Мать ребёнка: Кобелева (Алексеева) Василиса Васильевна
Смерть
23.01.1876