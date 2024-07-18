Баграева Марат Амурович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баграева барышникова Тамара
Мать ребёнка: Корнаева-Баграева Клара Хаджумаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баграева Ира Маратовна
Мать ребёнка: Корнаева-Баграева Клара Хаджумаровна
Бракосочетание
Неизвестно