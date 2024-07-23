Егорин Карп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.03.1957
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорина Пелогея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорина Пелогея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егорин Петр Карпович
Мать ребёнка: Егорина Пелогея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егорин Александр Карпович
Мать ребёнка: Егорина Пелогея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорина Пелогея Петровна
Рождение ребёнка
24.11.1933
Мать ребёнка: Егорина Пелогея Петровна
Рождение ребёнка
01.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорина Пелогея Петровна
Смерть
26.03.1957
Похороны
Неизвестно