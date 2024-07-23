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Егорин Карп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.03.1957

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорина Пелогея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорин Макар Карпович

Мать ребёнка: Егорина Пелогея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорин Петр Карпович

Мать ребёнка: Егорина Пелогея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорин Александр Карпович

Мать ребёнка: Егорина Пелогея Петровна

Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорин Виктор Карпович

Мать ребёнка: Егорина Пелогея Петровна

Рождение ребёнка
24.11.1933

Сын: Егорин Геннадий Карпович

Мать ребёнка: Егорина Пелогея Петровна

Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорина Пелогея Петровна

Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
26.03.1957
Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область

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