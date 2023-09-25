Павлова (Павлова) Клавдия Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Павлова) Клавдия Афонасьевна

Место рождения

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.1927

Дочь: Бруданова (Павлова) Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Лукич

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Павлова Зоя Васильева

Отец ребёнка: Павлов Василий Лукич

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Павлов Иннокентий Васильев (Северьянов)

Отец ребёнка: Павлов Василий Лукич

Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1949
Кизино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

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