Павлова (Павлова) Клавдия Афонасьевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1927
Дочь: Бруданова (Павлова) Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Лукич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Павлова Зоя Васильева
Отец ребёнка: Павлов Василий Лукич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Павлов Иннокентий Васильев (Северьянов)
Отец ребёнка: Павлов Василий Лукич
Смерть
1949