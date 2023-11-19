Онопко (Гамалей?) Ирина Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Пономаренко (Онопко) Евгения Терентьевна
Отец ребёнка: Онопко Терентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Курченко (Онопко) Параскева Терентьевна
Отец ребёнка: Онопко Терентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: (Онопко) Евфросинья Терентьевна
Отец ребёнка: Онопко Терентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Онопко Никита Терентьевич
Отец ребёнка: Онопко Терентий Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1817
Дочь: (Онопко) Иулиана Терентьевна
Отец ребёнка: Онопко Терентий Иванович
Смерть
Неизвестно