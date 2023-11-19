Онопко (Гамалей?) Ирина Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онопко (Гамалей?) Ирина Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онопко Терентий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Пономаренко (Онопко) Евгения Терентьевна

Отец ребёнка: Онопко Терентий Иванович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Курченко (Онопко) Параскева Терентьевна

Отец ребёнка: Онопко Терентий Иванович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: (Онопко) Евфросинья Терентьевна

Отец ребёнка: Онопко Терентий Иванович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Онопко Никита Терентьевич

Отец ребёнка: Онопко Терентий Иванович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
07.07.1817

Дочь: (Онопко) Иулиана Терентьевна

Отец ребёнка: Онопко Терентий Иванович

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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