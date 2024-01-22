(Шулыгина) Наталья Васиьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шулыгина) Наталья Васиьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулыгин Сергей Борисович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шулыгин Сергей Борисович

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