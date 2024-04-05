Podolak Walenty
Место рожденияRżąśnik/Wąsewo akt 7/1799
Дата рождения1799
Дата смерти28.09.1866
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Podolak Kazimierz
Rżąśnik/Wąsewo akt 7/1799
Бракосочетание
19.08.1850
Rząśnik/Wąsewo akt 9/1850
Рождение ребёнка
22.12.1851
Дочь: (Podolak) Ewa
Мать ребёнка: Podolak (Rostek) Franciszka
Rząśnik/Wąsewo akt 153/1851
Бракосочетание
13.02.1855
Жена: Podolak (Jóźwik) Ewa
Rząśnik/Wąsewo akt 5/1855
Бракосочетание
22.02.1857
Bagatele/Wąsewo akt 10/1857
Рождение ребёнка
12.11.1857
Дочь: (Podolak) Katarzyna
Мать ребёнка: Puścion,Podolak (Modzelewska) Kunegunda
Bagatele/Wąsewo akt 121/1857
Бракосочетание
01.07.1860
Wąsewo akt 8/1860
Смерть
28.09.1866
Rząśnik/Wąsewo akt 60/1866