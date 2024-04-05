Podolak Walenty 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Podolak Walenty

Место рождения

Rżąśnik/Wąsewo akt 7/1799

Дата рождения

1799

Дата смерти

28.09.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Podolak Kazimierz

Мать: Podolak (Ryguła) Marianna

Rżąśnik/Wąsewo akt 7/1799
Бракосочетание
19.08.1850

Жена: Podolak (Rostek) Franciszka

Rząśnik/Wąsewo akt 9/1850
Рождение ребёнка
22.12.1851

Дочь: (Podolak) Ewa

Мать ребёнка: Podolak (Rostek) Franciszka

Rząśnik/Wąsewo akt 153/1851
Бракосочетание
13.02.1855

Жена: Podolak (Jóźwik) Ewa

Rząśnik/Wąsewo akt 5/1855
Бракосочетание
22.02.1857

Жена: Puścion,Podolak (Modzelewska) Kunegunda

Bagatele/Wąsewo akt 10/1857
Рождение ребёнка
12.11.1857

Дочь: (Podolak) Katarzyna

Мать ребёнка: Puścion,Podolak (Modzelewska) Kunegunda

Bagatele/Wąsewo akt 121/1857
Бракосочетание
01.07.1860

Жена: Chrostowska,Podolak (Korczakowska) Agnieszka

Wąsewo akt 8/1860
Смерть
28.09.1866
Rząśnik/Wąsewo akt 60/1866

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