Сушкова Матрена (Каребина) Сергеевна 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сушкова Матрена (Каребина) Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

16.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Каребин ?

Мать: Каребина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушков Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Сушков Василий Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сушков Василий Родионович

Рождение ребёнка
23.07.1931

Дочь: Косинова (Сушкова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сушков Василий Родионович

Нижний Икорец, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Родилась в 1929 году, но ей приписали 2 года, чтобы не платить налог на бездетность.
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сушков Василий Родионович

Смерть
16.01.1981
Легочно-сердечная недостаточность

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