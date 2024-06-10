Сушкова Матрена (Каребина) Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти16.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Каребин ?
Мать: Каребина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сушков Василий Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сушков Василий Родионович
Рождение ребёнка
23.07.1931
Дочь: Косинова (Сушкова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сушков Василий Родионович
Нижний Икорец, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Родилась в 1929 году, но ей приписали 2 года, чтобы не платить налог на бездетность.
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сушков Василий Родионович
Смерть
16.01.1981
Легочно-сердечная недостаточность