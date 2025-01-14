Эсаулов Николай Ильич 13.10.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Эсаулов Николай Ильич

Автор
ЕС
Степанова Е.

мужской, родился 13.10.1931

умер После 1948

Отец
Эсаулов Илья Дмитриевич(Димитриев)19.07.1895 ст. г.р.
Мать
Эсаулова (Самылова) Пелагея Алексеева1893 ст. г.р.
Супруги
Эсаулова (Степанова) Евгения Гавриловна03.01.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1931

Отец: Эсаулов Илья Дмитриевич(Димитриев)

Мать: Эсаулова (Самылова) Пелагея Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова (Степанова) Евгения Гавриловна

Место жительства
С 1936 по 1948
Эсауловы, город Киров, Кировская область

№255 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) сын 1931 №263 семьи Пох книги 1946-48 (Р-1912/3/24) сын 1931, 3 кл

Рождение ребёнка
19.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эсаулова (Степанова) Евгения Гавриловна

Рождение ребёнка
22.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эсаулова (Степанова) Евгения Гавриловна

Смерть
После 1948

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