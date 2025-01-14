Эсаулов Николай Ильич
мужской, родился 13.10.1931
умер После 1948
ОтецЭсаулов Илья Дмитриевич(Димитриев)19.07.1895 ст. г.р.
МатьЭсаулова (Самылова) Пелагея Алексеева1893 ст. г.р.
Супруги
Эсаулова (Степанова) Евгения Гавриловна03.01.1933 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1936 по 1948
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
19.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эсаулова (Степанова) Евгения Гавриловна
Рождение ребёнка
22.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эсаулова (Степанова) Евгения Гавриловна
Смерть
После 1948