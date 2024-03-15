Григорий Мануилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Мануилович

Место рождения

Фешино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1709

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Отец

Около 1684 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Мануил

Мать: не указана

Фешино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C5S?i=435&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Домна Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Дмитриевна

Фешино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9D?i=430&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Смерть
1779
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C5S?i=435&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
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