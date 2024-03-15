Григорий Мануилович
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Мануил
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C5S?i=435&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Домна Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Дмитриевна
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9D?i=430&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Смерть
1779
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C5S?i=435&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530