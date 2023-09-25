Тоболкин Вениамин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1932
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тоболкин Александр Вениаминович
Мать ребёнка: Тоболкина Раиса Анфимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тоболкин Федор Вениаминович
Мать ребёнка: Тоболкина Раиса Анфимовна
Рождение ребёнка
24.08.1959
Сын: Тоболкин Сергей Вениаминович
Мать ребёнка: Тоболкина Раиса Анфимовна