Тоболкин Вениамин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоболкин Вениамин Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1932

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932

Отец: Тоболкин Федор Сергеевич

Мать: Тоболкина Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тоболкин Александр Вениаминович

Мать ребёнка: Тоболкина Раиса Анфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тоболкин Федор Вениаминович

Мать ребёнка: Тоболкина Раиса Анфимовна

Рождение ребёнка
24.08.1959

Сын: Тоболкин Сергей Вениаминович

Мать ребёнка: Тоболкина Раиса Анфимовна

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