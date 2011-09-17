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Лаптева Анна Викторовна
Лаптева Анна Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.2011
Пол
Женский
Отец
Лаптев Викрор Владимирович
1989 г.р.
Мать
Гребнева Валентина Сергеевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2011
Отец:
Лаптев Викрор Владимирович
Мать:
Гребнева Валентина Сергеевна
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