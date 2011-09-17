Лаптева Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптева Анна Викторовна

Лаптева Анна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2011

Отец: Лаптев Викрор Владимирович

Мать: Гребнева Валентина Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close