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Домна Никитина (Чна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Кондратьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Камушкина Анисья Прокофьева (Вна)

Отец ребёнка: Прокофий Кондратьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Марина Прокофьева (Вна)

Отец ребёнка: Прокофий Кондратьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Евдокея Прокофьева (Вна)

Отец ребёнка: Прокофий Кондратьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1834

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