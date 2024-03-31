Дергачев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергачев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова (Дергачева) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шепель (Дергачева) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дульская (Дергачева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Дергачев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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