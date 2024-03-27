Дидковский Михаил Лукич
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1903
Дочь: Дидковская (Дидковская) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Дидковская (Недашковская) Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
19.09.1905
Дочь: Недашковская (Дидковская) Ева Михайловна
Мать ребёнка: Дидковская (Недашковская) Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
06.10.1907
Дочь: Спиридонова (Дидковская) Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Дидковская (Недашковская) Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дидковский Павел Михайлович
Мать ребёнка: Дидковская (Недашковская) Ксения Михайловна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно