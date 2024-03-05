Дружинина (Петрова) Текуса Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.10.1910 ст.
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1910 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дружинин Владимир Никитович
Отец ребёнка: Дружинин Никита Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова (Дружинина) Виргиния Никитична
Отец ребёнка: Дружинин Никита Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000