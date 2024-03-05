Дружинина (Петрова) Текуса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Петрова) Текуса Михайловна

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

29.10.1910 ст.

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1910 ст.

Отец: Петров Михаил Иванович

Мать: Петрова (Некрасова) Ангелина Александровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Владимир Никитович

Отец ребёнка: Дружинин Никита Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова (Дружинина) Виргиния Никитична

Отец ребёнка: Дружинин Никита Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Никита Федорович

Смерть
2000

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