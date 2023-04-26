(Надежичева) Калерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Надежичев Василий
Мать: Надежичева Анна
Рождение ребёнка
30.07.1951
Дочь: (Надежичева) Нина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1957
Дочь: (Надежичева) Ольга
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно