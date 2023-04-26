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(Надежичева) Калерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Надежичев Василий

Мать: Надежичева Анна

Рождение ребёнка
30.07.1951

Дочь: (Надежичева) Нина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.08.1957

Дочь: (Надежичева) Ольга

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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