Сугойдь Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сугойдь Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1924

Сын: Сугойдь Петр

Мать ребёнка: Сугойдь Клавдия

Раховец
Рождение ребёнка
22.04.1927

Дочь: Савицкая Зинаида (Зенька)

Мать ребёнка: Сугойдь Клавдия

Раховец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарейко Ева

Мать ребёнка: Сугойдь Клавдия

Раховец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сугойдь Клавдия

Смерть
Неизвестно
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