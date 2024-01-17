Сугойдь Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1924
Сын: Сугойдь Петр
Мать ребёнка: Сугойдь Клавдия
Раховец
Рождение ребёнка
22.04.1927
Дочь: Савицкая Зинаида (Зенька)
Мать ребёнка: Сугойдь Клавдия
Раховец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарейко Ева
Мать ребёнка: Сугойдь Клавдия
Раховец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сугойдь Клавдия
Смерть
Неизвестно