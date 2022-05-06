Воробьёва (Боранина) Анна Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боранин Авраам
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1912 ст.
Дочь: Воробьёва Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Воробьёв Семён Алексеевич
Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно