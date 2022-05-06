Воробьёва (Боранина) Анна Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Боранина) Анна Авраамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боранин Авраам

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Семён Алексеевич

Рождение ребёнка
17.12.1912 ст.

Дочь: Воробьёва Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Воробьёв Семён Алексеевич

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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