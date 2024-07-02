Архипова Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Архипов Василий Филатович

Отец ребёнка: Архипов Филат (Феофилонид) Викторович

Павловка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
с. Павловка Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
11.06.1902

Сын: Архипов Иван (Иоанн) Филатович

Отец ребёнка: Архипов Филат (Феофилонид) Викторович

Павловка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники: Архипов Прокопий Ильич и Архипова Синклитикия Григорьевна Ф 1049, ОП 5, Д 7586, Л 9-10
Смерть
1917
Павловка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

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