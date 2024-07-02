Архипова Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Архипов Василий Филатович
Отец ребёнка: Архипов Филат (Феофилонид) Викторович
Павловка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
с. Павловка Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
11.06.1902
Сын: Архипов Иван (Иоанн) Филатович
Отец ребёнка: Архипов Филат (Феофилонид) Викторович
Восприемники: Архипов Прокопий Ильич и Архипова Синклитикия Григорьевна Ф 1049, ОП 5, Д 7586, Л 9-10
Смерть
1917