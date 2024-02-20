Дударов Хаджи-Батыр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузуртанова Чабахан
Мать ребёнка: Дударова Н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дударов Батырбек
Мать ребёнка: Дударова Н
Смерть
Неизвестно