Патракова Светлана Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1968
Отец: Сысоев Илья Демидович
Мать: Сысоева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1988
Сын: Патраков Валерий Игоревич
Рождение ребёнка
1989
Рождение ребёнка
2009
Сын: Патраков Даниил Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Масновиев Васильевич Николаевич- Мударисович