Патракова Светлана Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патракова Светлана Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1968

Отец: Сысоев Илья Демидович

Мать: Сысоева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1988

Сын: Патраков Валерий Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1989

Сын: Патраков Руслан Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
2009

Сын: Патраков Даниил Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Демид Васильевич

Отец ребёнка: Масновиев Васильевич Николаевич- Мударисович

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